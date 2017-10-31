Одесса попрощалась с гениальным режиссёром

Сегодня, 3 ноября, одесситы прощались с гениальным режиссером, оператором, сценаристом и писателем, Вадимом Васильевичем Костроменко. Сотни людей пришли в Одесскую киностудию, чтобы попрощаться с патриархом киноискусства. Прозвучало много теплых слов в память о Вадиме Васильевиче. Письма, телеграммы и звонки с соболезнованиями приходили со всех концов Украины, России, Германии и США.

Костроменко еще при жизни продумал свой последний день, он не хотел, чтобы близкие и родные страдали.- рассказывает директор киностудии.

Прощание с гением проходило под легкую музыку, в которой было все, и радость жизни и горечь расставания.

"Эта песня олицетворяет жизнь, поэтому он её и выбрал", - уточнил директор киностудии...

Костроменко ещё при жизни пожелал, чтобы его кремировали. Следуя желанию великого режиссёра, кремация пройдет на Таировском кладбище.

