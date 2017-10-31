В Одессе к шести годам заключения приговорили инспектора следственного изолятора

Экс-инспектор пенитенциарного учреждения приговорен к 6 годам заключения за незаконный перевоз наркотиков в Измаильский СИЗО.

Сотрудники Измаильской прокуратуры поддержали государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам которого бывший инспектор следственного изолятора приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры одесской области, мужчина признан виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильского учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УК Украины).

Было установлено, что в июле 2015 года сотрудник учреждения, используя свое служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО два свертка с метадоном, каннабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи прокуратуры Одесской области.