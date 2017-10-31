 
Информация к новости
  • Просмотров: 61
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе к шести годам заключения приговорили инспектора следственного изолятора

Категория: Новости

В Одессе к шести годам заключения приговорили инспектора следственного изолятора

Экс-инспектор пенитенциарного учреждения приговорен к 6 годам заключения за незаконный перевоз наркотиков в Измаильский СИЗО.

Сотрудники Измаильской прокуратуры поддержали государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам которого бывший инспектор следственного изолятора приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры одесской области, мужчина признан виновным в незаконном перемещении наркотических и психотропных средств на территорию Измаильского учреждения исполнения наказаний для их дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УК Украины).

Было установлено, что в июле 2015 года сотрудник учреждения, используя свое служебное положение, незаконно перевез на территорию СИЗО два свертка с метадоном, каннабисом и прекурсором для продажи одному из заключенных. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи прокуратуры Одесской области.

 

     


    Источник: Зачем



    Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
    Loading...
    Вернуться

    Наш сайт рекомендует:

    Распечатать
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
     