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  • Просмотров: 30
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Украинцы смогут посещать без виз ещё одну страну

Категория: Новости

В рамках очередного официального визита президент Петр Порошенко заключил важную договоренность, которая обязательно порадует тех граждан Украины, которые любят проводить отпуск в теплых странах.

Пресс-служба главы государства сообщила, что господин Порошенко договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов о том, что украинцы смогут посещать эту страну без необходимости оформления платной визы.

В заявлении, распространенном пресс-службой, уточняется, что “только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев”. Преимуществами безвиза, скорее всего, можно будет воспользоваться, начиная с декабря текущего года.


Источник: News UA



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