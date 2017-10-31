Украинцы смогут посещать без виз ещё одну страну

В рамках очередного официального визита президент Петр Порошенко заключил важную договоренность, которая обязательно порадует тех граждан Украины, которые любят проводить отпуск в теплых странах.

Пресс-служба главы государства сообщила, что господин Порошенко договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов о том, что украинцы смогут посещать эту страну без необходимости оформления платной визы.

В заявлении, распространенном пресс-службой, уточняется, что “только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев”. Преимуществами безвиза, скорее всего, можно будет воспользоваться, начиная с декабря текущего года.