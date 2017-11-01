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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе началась масштабная проверка автостоянок

Категория: Новости

В Одессе началась масштабная проверка автостоянок

КП «Одестранспарксервис» проверяет деятельность одесских автостоянок. Специально отведенные под стоянки автомобилей территории должны соответствовать требованиями решений Одесского городского совета, Правилам благоустройства, санитарным и техническим нормам. Из-за несоблюдения таковых, на одной из автостоянок города (на ул. Ильфа и Петрова) сменился арендатор. Накануне с новым оператором — ОО «Олимпийский старт», был заключен договор на эксплуатацию автостоянки площадью 1314,5 кв.м.

Новый оператор теперь должен будет благоустроить территорию, оборудовать места для парковки, а также обеспечить охрану автомобилей.

КП «Одестранспарксервис» подчёркивает: смена оператора не влияет на право пользования автостоянкой. В ближайшее время ОО «Олимпийский старт» заключит индивидуальные договоры хранения с каждым из постоянных пользователей.

Информацию можно получить по телефону: 0 (48) 705-11- 92.


Источник: Волнорез



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