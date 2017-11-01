Посла Украины требуют выслать из одной из европейских стран

Высказывания посла Украины Александра Александровича оказались крайне оскорбительными для правительства Сербии, которое пожаловалось на поведение этого дипломата в МИД Украины.

Поводом для скандала стало то обстоятельство, что в интервью изданию “Balkan Insight” Александрович заявил, что из-за своих отношений с РФ власти Сербии не прилагают достаточно усилий для того, чтобы граждане этой страны не участвовали в вооруженном конфликте в Восточной Украине на стороне так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Также посол добавил, что Сербия стала “инструментом в руках России, которая таким образом дестабилизирует весь регион Западных Балкан, и, таким образом, уничтожает Европу”

Лидер оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель потребовал от правительства своей страны выслать украинского посла за пределы государства, присвоив ему статус “persona non grata”, но правительство решило пока что ограничиться требованием о недопустимости таких высказываний в будущем.