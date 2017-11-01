Вместо «пары» – тюремный срок: в Одессе задержали «телефонного террориста»

На спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о минировании корпуса Одесского национального политехнического университета.

- На месторасположения здания, в центр Одессы, прибыли все «тревожные службы», — информировали в региональном главке Нацполиции. — Во время обследования специалистами нашего взрывотехнического управления и кинологами помещений, а также прилегающей территории админздания взрывных устройств не выявили. А вот «минера» сотрудники полиции и СБУ вычислили быстро. Им оказался 16-летний студент названного университета. Свой поступок он «обосновал» тем, что не хотел идти на занятия и «решил звонком в полицию сорвать третью пару».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Как подчеркивают правоохранители, подобные «шутки» общественно опасны, поскольку «создают обстановку всеобщего страха, порождают панику, дестабилизируют работу государственных органов. А для проверки достоверности сведений и предупреждения негативных последствий привлекаются значительные финансовые и человеческие ресурсы». Наказание за ложный вызов — от двух до шести лет лишения свободы.