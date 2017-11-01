Правительство Франции приступило к продаже 4,73% акций автопроизводителя Renault.

В результате продажи доля Франции в Renault вернется к уровню 15,01%, на котором она была два с половиной года назад. Несмотря на это, правительство останется крупнейшим акционером автоконцерна.

В апреле 2015 года правительство Франции приобрело те же 4,73% акций, которые сейчас продает, чтобы получить блокирующий миноритарный пакет. Тогда правительство намеревалось использовать свое усилившееся влияние в компании для продвижения мер, призванных поощрять долгосрочных инвесторов. На голосование тогда было вынесено предложение отменить правило, согласно которому акционеры, владеющие акциями компании более двух лет, автоматически получают удвоенные права голоса. Правительство заблокировало это предложение, и правило продолжило действовать.

В Агентстве акционерного участия французского правительства, которое управляет государственными активами от имени правительства Франции, отметили, что заявленная цель достигнута. Продажа 14 миллионов акций принесет необходимые средства в государственную казну, в то время как правительство Франции испытывает трудности с достижением целевого показателя дефицита бюджета в этом году.

Исходя из цены акций Renault при закрытии торгов на парижской бирже 2 ноября, стоимость этого пакета акций составляет более 1,2 миллиарда евро. Продажа, вероятно, будет хорошо воспринята партнером Renault по альянсу, компанией Nissan, которая с неодобрением отнеслась к увеличению доли правительства Франции в 2015 году. Сама компания Renault также выступала против увеличения доли, поскольку это осложняло давние вопросы о том, должны ли Renault и Nissan менять свои доли владения друг другом.

В соответствии с соглашением, заключенным в 1999 г., Renault владеет примерно 43% Nissan, которому принадлежит около 15% акций французского автопроизводителя.