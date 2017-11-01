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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

ДТП в Саврани может оказаться спланированным убийством

Категория: Новости


ДТП в Саврани может оказаться спланированным убийством

Накануне в Саврани произошло ДТП со смертельным исходом. Ночью в идущую по тротуару группу людей врезалась иномарка.

По информации ГУНП, в результате 15-ти летняя девушка погибла на месте, а еще три человека получили травмы.

Виновник наезда с места происшествия скрылся, но был задержан «по горячим следам».

Им оказался 26-ти летний местный житель, который, как выяснилось, был очень близко знаком с погибшей, которая как раз накануне разорвала с ним отношения.

Поэтому рассматривается версия, что отвергнутый «друг» решил таким жутким способом отомстить бывшей пассии.

По предварительной информации, в момент совершения наезда он находился в нетрезвом состоянии.

Пока по факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения, приведшее к смерти).

Однако, в случае, если версия о злом умысле подтвердится, то обвинение может быть переквалифицировано на умышленное убийство и покушение на убийство группы лиц.



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