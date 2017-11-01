Знаменитого Константина Райкина хотят не пустить в Украину

С такой инициативой выступила группа отечественных «национал-активистов».

Свою позицию они объясняют тем, что Константин Райкин поддерживал Владимира Путина и якобы выступал с одобрением аннексии Крыма.

Чтобы помешать его приезду, «активисты» хотят добиться внесения имени Константина Райкина в списки тех, кому запрещен въезд в Украину.

Для этого они инициировали акцию «Геть артистов-рашистов из Украины».

Акция анонсирована на 9 ноября под стенами СБУ.

Напомним, что в ходе украинского турне Константин Райкин 17 ноября со своим спектаклем «Над балаганом небо» собирается посетить Одессу.