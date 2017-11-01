В Одесской области дети-сироты будут жить с соцработниками

В Одесской области планируют создать специальные дома для сирот, в которых они будут жить вместе с соцработниками.

Об этом рассказал глава Одесской ОГА Максим Степанов.По словам губернатора, облгосадминистрация занимается разработкой программы компактного расселения сирот в специально подготовленные дома.

В таких домах, дети лишенные родительской заботы будут проживать вместе с воспитателями по 15-20 человек.

По мнению чиновников, такой проект поможет интегрироваться обездоленным детям в общество.

Максим Степанов заявил, что такая программа расселения будет запущена в 2018 году, а начало ее реализации позволит «изжить советские устрашающие коннотации понятия «детский дом».

Известно, что на данный момент, в Одесской области зарегистрировано 5 тыс. 665 детей-сирот.