Детский санаторий «Ласточка» без срочного ремонта жить не сможет

На сегодняшний день невозможно обеспечить безопасное пребывание детей и персонала в детском противотуберкулезном санатории «Ласточка». Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила главный врач медучреждения Ольга Панченко.

Только в текущем году сотрудниками ГС ЧС Украины в Одесской области было выдано два предписания на устранение недостатков, связанным с безопасностью пребывания в санатории детей и персонала. Майское содержит 26 пунктов, а июньское – 16. Часть нарушения персонал устранил своими силами, однако остается ряд проблем, решить которые сотрудники санатория самостоятельно не могут.

В частности, на территории медучреждения система пожаротушения находится в нерабочем состоянии. Пожарный водоем, рассчитанный на содержание 80 кубометров воды, находится в аварийном состоянии. При попытках контрольного заполнения, вода через микротрещины просачивается в землю и сохраняется лишь на дне резервуара. В полуразрушенном состоянии находится колодец с кранами, питающими этот водоем. Проверить работоспособность пожарного гидранта, связанного с пожарным водоемом, невозможно, поскольку небольшое количество воды, которая удерживается в пожарном водоеме, не создает необходимого давления в гидранте. На всей территории санатория развиваются оползневые процессы. Это уже привело к проседанию почвы вблизи беседки для отдыха детей и ее деформации. На одной из аллей санатория гибнут деревья. По заключению сотрудников «Горзелентреста», это связано с повреждением их корневой системы вследствие оползня.

Большую опасность представляет газовая магистраль, проходящая по внутренней стороне ограды санатория.

«В любой момент из-за оползневых процессов в ней может возникнуть разрыв и тогда одной искры достаточно, чтобы возник масштабный пожар», – говорит начальник отдела инженерно-технического обеспечения и охраны труда департамента здравоохранения Одесского городского совета Владимир Дегтярь.

Он отметил, что газопровод должен монтироваться на независимых подпорках. Здесь же газовая магистральная труба частично крепится непосредственно к забору. Из-за оползня и проседания забора, часть крепежа уже дала трещины, а часть сломалась.

В удручающем состоянии находится и ряд зданий санатория. В частности, спальный корпус и пищеблок. В спальном корпусе в ряде палат из-за протекания крыши на стенах развился грибок. Из-за неправильно смонтированной системы канализации постоянно происходит залив туалета на первом этаже. Здесь уже кусками отваливается штукатурка, а весь потолок поражен грибком.

В санатории так и не смогли ввести в эксплуатацию новый учебный корпус. Здание было сдано еще в 2008-м году, однако проводить в нем занятия невозможно: из-за проседания фундамента на стенах и потолках в классах образовались трещины, протекает крыша, из-за возникшего перекоса рам металлопластиковые окна пришлось наглухо завинтить саморезами. К тому же оказалось, что система отопления не функционирует должным образом – температура зимой здесь не поднимается выше восьми градусов тепла. Система канализации также смонтирована некачественно. Пожарная сигнализация смонтирована, но не подключена к пульту охраны.

«Пребывание детей и персонала в таких условиях представляет угрозу их жизни. Для того, чтобы обеспечить безопасность детей и нормальный условия для работы персона, в первую очередь, необходимо обеспечить пожарную безопасность объекта. Также необходим капитальный ремонт в ряде зданий санатория. Существует еще целый ряд факторов, препятствующих нормальной работе «Ласточки», но пожарная безопасность и состояние помещений, в которых находятся дети, – это основное», – подчеркнула главврач санатория Ольга Панченко.