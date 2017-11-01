Открытие «Музея монументальной пропаганды СССР» в Киеве «несколько откладывается»

В Киеве 7 ноября не состоится открытие «Музея монументальной пропаганды СССР», сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Музей хотели открыть к 100-летию революции 1917 года. Но Вятрович заявил, что открытие «несколько откладывается», при этом он не смог сообщить, «на какой срок», передает UNN..

Он рассказал, что «процесс оказался значительно длиннее и масштабнее», чем предполагалось.

«Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах», - заявил он, заверив, что «создание музея остается актуальным».

Музей хотят построить на территории Национального Экспоцентра Украины. В нем планируется разместить скульптуры, предоставленные местными властями или частными коллекционерами. Организаторы заявляли о том, что бюджет проекта может достигать 750 тыс. долларов, причем государство не участвует в финансировании.

Напомним, на территории Украины в рамках закона о декоммунизации попали под снос почти 2,5 тыс. памятников, в том числе - более 1,3 тыс. монументов Ленина. В августе украинский депутат, который коллекционирует бюсты Ленина, организовал в Киеве импровизированный музей под открытым небом, не испугавшись закона о декоммунизации.