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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские медики будут привиты от гриппа

Категория: Новости


Одесские медики будут привиты от гриппа

Такое обещание дал директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, «…соответствующие списки уже готовятся, и до конца месяца вакцинация будет проведена. При этом использовать будут французскую вакцину «Ваксигрипп», …которая хорошо проявила себя в предыдущие годы!»

Отметим, что рост заболеваемости гриппом медики ожидают уже в декабре. А для получения устойчивого иммунитета после вакцинации необходимо около двух недель.

Отметим, однако, что все популярные вакцвины от гриппа - французские, голландские и российские весьма аллергенны, а потому перед тем, как прививаться, следует посоветоваться со своим семейным врачом.

Отметим, что по информации департамента здравоохранение, стоимость вакцины в этом году будет составлять до двухсот гривен.



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