Два поцелуя автомобилей с микроавтобусами в Одесской области стоили двух жизней

Первая трагедия произошла в Одессе на объездной дороге. Там автомобиль «ВАЗ» столкнулся с микроавтобусом «Volkswagen». В результате водитель «ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения оказался именно погибший, который пытался развернуться через двойную сплошную, что категорически запрещается правилами дорожного движения.

Второе смертельное столкновение произошло через несколько часов в Арцизском районе.

Одним из участников ДТП там так же стал автомобиль «ВАЗ». Который столкнулся с грузовым микроавтобусом «Mercedes».

В результате столкновения здесь так же погиб именно водитель отечественного автомобиля.

И опять-таки его же называют виновником столкновения. Якобы погибший водитель, поворачивая на главную трассу, не уступил дорогу двигавшемуся по ней микроавтобусу.