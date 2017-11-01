Двойная мораль на марше ВИДЕО

Специалисты в области права и юриспруденции раскритиковали законопроект о высшем юридическом образовании, поданный Оксаной Сыроид, Мустафой Найемом и рядом их коллег. Настоящая цель законопроекта, по мнению экспертов, не совпадает с тем, что авторы законопроекта декларируют.

Результатом принятия данного законопроекта станет сокращение подразделений, которые готовят юристов, ограничение доступа к профессии, куда пускать будут только «своих».

Главный вопрос к авторам законопроекта – сокращение юридических профессий до четырех – адвокат, прокурор, судья и нотариус. Юрисконсульты, следователи, правозащитники и многие другие специалисты в эту категорию не попали, что нанесет сокрушительный удар по отечественной правовой системе.

У читателя может возникнуть вопрос, почему в патриотическом угаре, в бесконечном трепе про обретенное достоинство мы утратили гражданские ценности. Где гражданская этика, регламентирующая всенародный интерес. Почему ее не стало?

Но зато расцвела буйным цветом другая этика, прозванная в народе двойной моралью. Моралью узкого кружка тех, кто дорвавшись до власти, готов пожертвовать всенародным благом ради личной выгоды, ради банального шкурничества!

В нашей стране всегда были проблемы с реализацией действующего законодательства, последние четверть века эти проблемы только усугубились, но вместо того, чтобы двигаться в направлении торжества идеала верховенства закона, кучка лихоимцев решила разом обвалить систему подготовки юристов, создав небывалую по своим масштабам коррупционную аферу, достойную занесения в книгу рекордов Гиннеса.

Что породило этих людей, готовых не задумываясь пожертвовать правовой системой страны, дающей возможность отличить поступок от проступка?

Человеческая природа такова, что любой, как бы низко он не пал, должен находить своим поступкам позитивное толкование, иначе жизнь становится болезненно невыносимой. Что же позволяет этим людям, планомерно деградирующим от мелкого паскудства до крупного предательства, без угрызений совести смотреть в глаза согражданам?

А они просто живут по альтернативной системе ценностей, системе «господской рационализации» жизни. В нашем обществе такой системой давно стала экономика, придающая различным фрагментам реальности товарную форму. Именно товар превращается в итоге не только в наивысшее воплощение реальности, но и в материальный эквивалент нравственной категории, дающий возможность морального самооправдания любой мерзости.