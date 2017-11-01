Бой на рассвете, солнце и дым.

Мало кто знает, что будет с ним.

Что будет завтра в юных сердцах –

Может, надежда, а может — страх.

Ветви калин накренилися.

Мама, кому ж мы молилися?

Сколько еще заберет она

Твоих детей, не твоя война?..

Святослав Вакарчук («Океан Эльзы»),

песня «Не твоя война»

(перевод на русский язык)

Слова щемящей и прекрасной песни талантливого Святослава Вакарчука, созданной ещё 26 апреля 2015 года, со всей горестной очевидностью проиллюстрировали последние статистические данные о небоевых потерях украинских солдат в зоне АТО.

«Ложь, наглая ложь и статистика»

Последние, не побоюсь этого слова, шокирующие данные о небоевых потерях озвучил накануне в эфире информационно-политического ток-шоу «Народ против!» телеканала ZIK главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», – как бы по секрету сказал Матиос. Тут следует, наверное, разъяснить, что «безвозвратные потери» — это смерть военнослужащих, «санитарные» — временная потеря боеспособности, в частности, из-за ранений.

Если верить информации главного военного прокурора, две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга: «Погибли люди, которые были высокомотивированными патриотами. Военные, когда не получают правильной команды и квалификации тех действий, которые происходят в государстве, попадают в ступор».

И как теперь, после озвученных данных, доверять какой-либо информации, поступающей от военных чинов высокого ранга или другого рода ответственных лиц? Военные сводки с озвучиванием числа потерь и раненых в результате боевых действий в зоне АТО мы слышим каждый день, а то и по несколько раз на день. В этой связи хочется спросить моих дорогих читателей — кто-нибудь из вас хоть раз слышал в сводках Министерства обороны о том, что кто-то из военнослужащих погиб в пьяной драке, или, не дай Господи, по причине бестолковых приказов некомпетентного командования, или, что не менее страшно — тяжело заболев в необустроенном блиндаже или сыром окопе в недоукомплектованном обмундировании? Я, например, ни разу!

Наверное, многие мне возразят, и будут в какой-то степени правы, что озвучивание подобного рода причин подрывает боевой дух армии и порочит честь военного мундира. И я, наверное, с ними соглашусь. Но не во всём.

Прежде всего, украинский народ, отправляя на войну своих сыновей, вправе требовать правдивой статистики потерь. Попросту говоря, чтобы во всех официальных сообщениях о потерях в зоне АТО цифры совпадали. Ведь если сравнить последние данные из какого-либо другого официального источника, например, Единого реестра участников АТО — 3,8 тысячи погибших и 110 пропавших без вести — с информацией главного военного прокурора, то возникает естественный вопрос — какой из этих обличённых властью источников, мягко говоря, врёт? Может быть, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, который недавно заявил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло 2 307 украинских военнослужащих? Например, данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по этой теме таковы: на Донбассе всего погибших – 10 225, раненых – 24 541. Но данные Мониторинговой миссии включают обычно потери гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Вот, например, в Минобороны не так давно сообщали, что в 2017 году число небоевых потерь в армии сократилось на 36%, а за период 2014-2015 годов количество потерь не от боевых действий составляет 597 военнослужащих.

Но на второй день после шокирующих сведений главного военного прокурора Министр обороны Украины Степан Полторак попытался несколько снизить накал страстей, переложив ответственность за небоевые потери военнослужащих непосредственно на самих военнослужащих —болезни, нарушения ими мер безопасности и употребление алкоголя, никоим образом не комментируя устрашающие цифры.

«Небоевые потери, к сожалению, еще есть. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает – от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», – сказал Полторак.

Констатируя, что у Министра обороны Украины плохо получается гасить панические настроения и опровергать спорную информацию, можно вспомнить высказывание о статистике великого американского писателя Марка Твена: «Справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Украинская статистика, заказная и ангажированная, со всей очевидной неполживостью может послужить живым примером и наглядным воплощением этого прекрасного высказывания. А посему, дорогие мои читатели, не верьте ни единому слову нашей статистики, особенно, когда дело касается человеческих жизней и безопасности страны!

Не наша война

Хотелось бы также рассмотреть тему небоевых потерь в зоне АТО немного под другим углом. По моему мнению, причина столь ужасающих потерь кроется в насильственном характере мобилизации в Украине. Говоря открытым текстом, народ в основной массе своей не считает эту войну своей войной, не понимая, за что теряет собственные жизни и здоровье. Опять-таки, многие возразят мне, что есть множество примеров, когда вчерашние гражданские до мозга костей люди полностью меняли образ жизни, взяв в руки оружие и став на защиту своей страны. И я, опять-таки, с ними соглашусь…

Но именно человек, который не хочет воевать и не имеет мотивации, обречён тем самым на смерть или увечье. Разве Украине нужны такие защитники? Патриотический порыв с долей природного экстремизма, необходимого для перенесения всех тягот военной обстановки, по решению суда или желанию военкомата выполнить план каждому не привьёшь. Необходимо помнить, что защищать Украину на фронте не должно восприниматься наказанием, а должно быть следствием убеждений, желания и умения. Иначе с солдатами, которых «забрили» силой, наше войско успешно не повоюет.

Конечно, времена после «майдана», когда добровольцы, молодые и пассионарные, штурмовали военкоматы или шли в добробаты, давно прошли. Даже во времена наивысшего патриотического подъема «уклонистов», а может просто уже тогда разобравшихся, что это не их война, хватало. Стоит вспомнить историю ивано-франковского журналиста Руслана Коцабы, который уже в начале 2015-го года публично призывал отказываться от мобилизации. После чего был обвинён в государственной измене, но в конце концов осужден за воспрепятствование законным действиям Вооруженных сил в особый период.

А откуда возьмётся этот, такой необходимый военным, патриотизм? Чтобы не только на полях Интернета с врагом воевать, но и с реальным оружием в руках защищать страну! Ведь у нас, как известно, «половина страны гуляет, а другая воюет». Гуляет, конечно же, не простой народ, а та часть страны, которая сделала войну прибыльным бизнесом и никогда от него не откажется. И вот ведь парадокс, несмотря на то, что это именно их война, ни они, ни их дети в ней непосредственно не участвуют. Как гласит народная молва, перефразируя булгаковского героя Шарикова, они все отслужили … «на Лондонских фронтах».

Помню вопиющую ситуацию 2014 года. Среди ленивых комментариев в соцсетях под чередой праздничных фото с красной дорожки Одесского кинофестиваля, в большинстве своём обсуждающих гламурные наряды и пластические операции нашей элиты, с ужасом наткнулась на фразу очень известной в Одессе тележурналистки. Несчастная женщина спрашивала у всей этой «мишпухи», а что, разве у вас никто не воюет в АТО? А я вот, писала она, живу от звонка до звонка сына с фронта, не знаю — доживу ли до следующего?…

Вряд ли можно ожидать, что, если есть прослойка общества, для которой «война не их», эта война когда-нибудь превратится в народную. И потому им никогда не удастся навязать нам эту войну, даже репрессивными методами.

Вместо итога

По словам Вакарчука, которого, между прочим, многие силы прочат в будущие президенты Украины, главная идея его песни, скрытая в названии, является «непростой для признания даже самому себе — нам, украинцам, на протяжении многих веков постоянно навязывают извне чьи-то мысли, действия и даже войны. Сейчас же настало время, наконец, брать ответственность и инициативу на себя».