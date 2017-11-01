ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

Автор: Александр Михайлов «Слово»
В Арцизском районе автомобиль «ВАЗ-2108» столкнулся с грузовым микроавтобусом «Mercedes Sprinter».
По информации ГУНП, в результате практически лобового столкновения «ВАЗ» практически разорвало. Чтобы достать водителя, пришлось распиливать салон.
К сожалению, от полученных травм водитель скончался.
Проводится расследование.
По предварительной информации, виновником происшествия стал сам погибший, поскольку не уступил дорогу микроавтобусу «Mercedes», как того требовала дорожная ситуация.