ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

В Арцизском районе автомобиль «ВАЗ-2108» столкнулся с грузовым микроавтобусом «Mercedes Sprinter».

По информации ГУНП, в результате практически лобового столкновения «ВАЗ» практически разорвало. Чтобы достать водителя, пришлось распиливать салон.

К сожалению, от полученных травм водитель скончался.

Проводится расследование.

По предварительной информации, виновником происшествия стал сам погибший, поскольку не уступил дорогу микроавтобусу «Mercedes», как того требовала дорожная ситуация.