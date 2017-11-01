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  • Просмотров: 56
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

Категория: Новости


ДТП со смертельным исходом произошло в Одесской области

В Арцизском районе автомобиль «ВАЗ-2108» столкнулся с грузовым микроавтобусом «Mercedes Sprinter».

По информации ГУНП, в результате практически лобового столкновения «ВАЗ» практически разорвало. Чтобы достать водителя, пришлось распиливать салон.

К сожалению, от полученных травм водитель скончался.

Проводится расследование.

По предварительной информации, виновником происшествия стал сам погибший, поскольку не уступил дорогу микроавтобусу «Mercedes», как того требовала дорожная ситуация.



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