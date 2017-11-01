В Одесском Медине пожар?

Автор: Александр Михайлов «Слово»
К счастью, только условный.
Оперативно-тактические учения прошли в общежитии Одесского национального медицинского университета, расположенном на улице Пишоновской.
Согласно легенде, возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Пожарный расчет прибыл уже через четыре минуты после получения сигнала.
Спасатели провели развертывание, разведку очага возгорания и эвакуацию людей из места возгорания по штурмовой лестнице.
Остальные студенты были эвакуированы по маршевым лестницам.
По мнению руководства областного управления ГСЧС, учения прошли успешно.