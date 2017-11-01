В Одесском Медине пожар?

К счастью, только условный.

Оперативно-тактические учения прошли в общежитии Одесского национального медицинского университета, расположенном на улице Пишоновской.

Согласно легенде, возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Пожарный расчет прибыл уже через четыре минуты после получения сигнала.

Спасатели провели развертывание, разведку очага возгорания и эвакуацию людей из места возгорания по штурмовой лестнице.

Остальные студенты были эвакуированы по маршевым лестницам.

По мнению руководства областного управления ГСЧС, учения прошли успешно.