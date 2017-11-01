 
Информация к новости
  • Просмотров: 44
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одесском Медине пожар?

Категория: Новости


В Одесском Медине пожар?

К счастью, только условный.

Оперативно-тактические учения прошли в общежитии Одесского национального медицинского университета, расположенном на улице Пишоновской.

Согласно легенде, возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Пожарный расчет прибыл уже через четыре минуты после получения сигнала.

Спасатели провели развертывание, разведку очага возгорания и эвакуацию людей из места возгорания по штурмовой лестнице.

Остальные студенты были эвакуированы по маршевым лестницам.

По мнению руководства областного управления ГСЧС, учения прошли успешно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 