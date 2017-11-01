В Одесской области взорван внедорожник. Его владелец убит

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Трагедия произошла в селе Маяки Беляевского района. Там рядом с пирсом взорвался внедорожник «Chevrolet Niva».
Причем взрыв произошел, когда владелец автомобиля, проживающий в Теплодаре и работающий в частном рыболовецком предприятии, сел в салон и завел двигатель.
Отметим, что в результате взрыва сидевший рядом пассажир практически не пострадал.
По мнению экспертов, это говорит о преднамеренном убийстве, поскольку взрывное устройство очевидно располагалось под водительским сидением.
Проводится расследование. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство).