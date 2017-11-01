В Одесской области взорван внедорожник. Его владелец убит

Трагедия произошла в селе Маяки Беляевского района. Там рядом с пирсом взорвался внедорожник «Chevrolet Niva».

Причем взрыв произошел, когда владелец автомобиля, проживающий в Теплодаре и работающий в частном рыболовецком предприятии, сел в салон и завел двигатель.

Отметим, что в результате взрыва сидевший рядом пассажир практически не пострадал.

По мнению экспертов, это говорит о преднамеренном убийстве, поскольку взрывное устройство очевидно располагалось под водительским сидением.

Проводится расследование. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство).