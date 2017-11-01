Трагифарс: антигерой смутного времени борется за звание «жертвы покушения»

Умерли два человека из пяти получивших ранения при подрыве бомбы в Киеве 25 октября. Широкая огласка того преступления в СМИ вызвала общественный резонанс и... пересуды о вероятных преступниках и их умыслах. Тут-то и проявили «гнилую сущность» политики, цинично использующие трагедию для саморекламы (на крови и смертях сограждан).

Детали преступления

Взрыв произошел около 22:15 близ входа в офис телекомпании «Эспрессо», расположенный на первом этаже жилого дома №10 на улице Адама Мицкевича. При расследовании эксперты установили: взрывом управляли дистанционно, а бомбу спрятали в багажнике мопеда, оставленного у дерева в десяти метрах слева от входа в офис «Эспрессо» (возле припаркованных автомобилей). Ход событий до и после взрыва зафиксирован на видеозаписи работавшей там камеры наружного наблюдения.

За секунды до взрыва по пешеходному тротуару мимо входа в «Эспрессо» шел мужчина, приближаясь к заминированному мопеду. То был живший неподалеку 36-летний подполковник Михаил Мормель, уволенный из полиции в 2015 году. Идя привычным маршрутом, он поравнялся с мопедом, оказавшись в метре от него, и грянул взрыв...

В те же секунды трое других людей вышли из «Эспрессо», направляясь к машине, припаркованной справа от входа в офис (метрах в двадцати от мопеда). Первым в той троице шел народный депутат И. Мосийчук, успевший пройти пару метров, удаляясь от заминированного мопеда, а его спутники, следуя сзади, оказались ближе к эпицентру взрыва.

Т. к. при взрыве бомбы рядом находились четыре человека, нет ясности, на кого из них покушались. Но публике скандально известен И. Мосийчук и СМИ сразу растиражировали мнение, будто мишенью был именно он, получивший наименьшие ранения среди жертв того преступления.

Изучение видеозаписи происшествия склонило независимого криминалиста Анну Маляр, к иной публично отстаиваемой версии: покушались на подполковника М. Мормеля, занявшегося частной юридической практикой, а остальные попали в зону поражения по стечению обстоятельств или для отвлечения внимания. Подтверждая это, товарищ экс-полицейского сообщил, что Мормель незадолго до гибели рассказал, что видит слежку за собой. Кроме того, А. Маляр выяснила, что взорванный мопед сотрудники «Эспрессо» видели там и раньше: «Он начал появляться за несколько дней до взрыва», т. е. раньше, чем туда пригласили И. Мосийчука на съемку телепередачи. Ведь, как отметила А. Маляр: «Кого пригласят на тот или иной эфир редакция решает или сегодня на завтра, или сегодня на сегодня». Эта деталь тоже – не в пользу версии, что покушались на этого депутата.

Неугодные доводы и наблюдения знатоков сразу возмутили партнеров И. Мосийчука из «Радикальной партии О. Ляшко» и их босс публично потребовал от детективов прекратить изучать факты.

Радикальное счастье И. Мосийчука

Меньше других при взрыве (раздавшемся за спиной, прикрытой телохранителем) пострадал И. Мосийчук. Получив ранения ног и кисти руки, он потерял сознание, но оперативно получил медицинскую помощь и быстро пошел на поправку, что позволило вскоре лично включиться в спор о целях взрыва возле «Эспрессо».

Другим жертвам того преступления повезло гораздо меньше. Так, подполковник М. Мормель и сержант полка спецназначения полиции Р. Кушнир умерли от ран в горбольнице №17. Политолог В. Бала выжил, но получил тяжелые повреждения легких и внутренних органов. И даже случайная прохожая Надежда Тарасенко получила (шрапнелью) смертельно-опасную черепно-мозговую травму и после чудесного спасения хирургами нуждается в очередной сложной операции на черепе...

При таком соотношении потерь нельзя не признать: И. Мосийчук — «легко отделался», угодив в ненужное место в ненужное время. А защитил его от массы проникающих ранений в спину и голову – сопровождавший Р. Кушнир. И в первый день после чудесного спасения нардеп еще поминал своего спасителя постами в Facebook:

«…Я кожну хвилину дякую Руслану за врятоване життя. Я не соромлюсь сказати, що він був беркутівцем… Висловлюю ширі співчуття родинам Руслана і Михайла. Ми надамо усю необхідну допомогу. Зробимо усе можливе, щоб знайти убивць. Для мене це справа честі...»

Правда, ход происшествия И. Мосийчук стал («героизируя») перевирать, уверяя, что:

- при длившемся доли секунд взрыве Р. Кушнир, якобы, успел толкнуть И. Мосийчука на землю с криком «Владимирович, земля!»;

- якобы, сержант погиб в момент взрыва, а не от потери крови из-за долгого неоказания первой медицинской помощи, которую «по остаточному принципу» получил после более именитых лиц. Так, водитель автомобиля, на котором привезли депутата, после взрыва первым делом перетащил к машине тело поваленного взрывом VIP-клиента, а к охраннику Кушниру и остальным даже не подошел. Сотрудники «Эспрессо» тоже не спешили перевязать раны пострадавшим...

Зачем ляшковцы тужатся «приукрасить» ход событий, выяснилось вскоре: огласку попадания И. Мосийчука в круг пострадавших его ушлые однопартийцы взялись использовать для исправления подпорченной репутации. Балансирующие возле «проходного барьера» (5% голосов избирателей) ляшковцы сейчас очень нуждаются в коррекции имиджа и изыскивают разные способы. Например, И. Мосийчук накануне чем-то заслужил почетный диплом «Всеукраинского Еврейского совета».

Но полезней дипломов и орденов в реальной политике – впечатление публики удачным деянием: от героического спасения бедствующих до оскорбления кого-то нелюбимого. Участие в трагическом ЧП возле «Эспрессо» дает И. Мосийчуку такой редкий (как «джек-пот» в азартных играх) шанс удачно «реинкарнировать» публичный образ. Ведь там он не совершил ничего предосудительного: не предавал избирателей очередным голосованием за вредоносный закон; не брал и не давал взяток; не маскировал нелегальные доходы мнимым выигрышем в «лотерею»; даже не бил никого из своих оппонентов. Наоборот — И. Мосийчук сам был ранен, что позволяет душещипательно внушать, мол, «радикал», противостоит неким бандам и террористам, рискуя жизнью... Такой смесью трагизма и «героизма» можно оживить доверие даже к О. Ляшко, «заглушая» пересуды о прежних «фортелях», включая поддержку закона о геноцидной для малоимущих украинцев «медицинской реформе». Это — удача для данных «радикалов»! И ляшковцев понесло — пока И. Мосийчука лечили в частной клинике, его «партайгеносы» раздували вселенский хай:

Циничная самореклама «разоблачителей»

Успеху имиджевого паразитизма ляшковцев на трагедии 25 октября не мешает факт спасения фигуранта, превозносимого, как «жертва», но его скорое выздоровление мешает разжалобить публику видами ран (на чуть разбитом при падении лице). Зато губительно — публичное опровержение версии, заданной в истеричном высказывании «вещуна» Олега Ляшко. Тот с упорством, невиданным при «сопротивлении» антинародным законам, утверждает, что

«…попытка убийства Игоря Мосийчука связана с политической деятельностью нашей партии и имела целью запугать нашу команду… это покушение не только на Игоря Мосийчука, а и на Радикальную партию и на меня лично…».

В трактовке взрыва 25 октября «радикалы» спешили завладеть инициативой и, не скромничая, сразу обвинили в организации взрыва главу Чеченской Республики Р. Кадырова: мол, он заказал «покушение на И. Мосийчука», мстя за один из прежних предвыборных видеороликов пострадавшего, где тот расстрелял портрет Кадырова, произнеся ряд не самых радикальных оскорблений. Но та «догадка» дала лишь повод для насмешек о завирании «калибра» важности партии фриков, не способных помешать не только строительству Керченского моста, но даже влиянию в Украине «российской пропаганды»...

И пришлось «радикалам» радикально исправить направление поиска, выискивая врагов среди политсил Украины. Тут и всплыл парадокс: ляшковцы не опасаются ни П. Порошенко, ни В. Гройсмана, против политики которых, якобы, борются. Это подтверждает наблюдения, что «оппозиционность» выходок О. Ляшко — не настоящая, а «договорная» (сродни набиванию цены за поддержку в парламенте законопроектов, нужных власти). Знать не чудесное происхождение имеют барыши, которые глава «радикалов» пояснил «выигрышами в лотерею»?

Предпочли смолчать ляшковцы и об активной роли И. Мосийчука в избавлении от суда главы батальона «ОУН» Н. Коханивского, задержанного за расстрел из неучтенного травматического «ствола» соперника Руслана Качмалы из батальона «Один» (в ходе «разборки» за обладание особняком бывшего вице-премьера Украины С. Арбузова). Такая «амнезия» ляшковцев о причастности пострадавшего к тому конфликту экстремалов подтверждает: «настоящий буйный» среди них — лишь И. Мосийчук, но и тот он после ранения потерял форму и стал осторожничать в заявлениях.

Так или иначе, но объявить «вероятными заказчиками» взрыва возле «Эспрессо» ляшковцы предпочли деятелей, которые не заявятся в офис «радикалов» наказывать мордобоем, который сейчас является одним из немногих ненаказуемых способов доказать им свою правоту. Ибо от обжалования правовым путем фактов клеветы и причинения вреда деловой репутации компаньонов О. Ляшко защищают «депутатская неприкосновенность» и нынешняя дезорганизация работы судов Украины.

В итоге, главным подозреваемым в организации «покушения на И. Мосийчука» ляшковец Линько объявил одесского мультимиллионера К. Аднана. Этого гражданина Украины сирийского происхождения «радикалы» уличали и в финансировании экс-губернатора М. Саакашвили, и в теневых сделках с беглым «русофилом» И. Марковым. А последний, хоть и «кинул» членов своей партии «Родина», давно и прочно зачислен пропагандистами в ряд «сепаров». Благодаря этому стереотипу, первоначальную «кадыровскую» версию о «руке России» можно достаточно складно переиначить — в правдоподобную. Заодно такая трактовка покушения оживляет рекламу заслуг ляшковцев по затеянному в сентябре расследованию, хотя его курировал не потерпевший И. Мосийчук, а разудалый автор следующего поста:

Разоблачительные факты

Пока ляшковцы тешат публичными заявлениями в Facebook и СМИ, на Винничине 27 октября без широкой огласки (и без надлежащей экспертизы причин смерти) был похоронен спаситель «народного депутата» И. Мосийчука 30-летний Руслан Кушнир. Его гибель на опасной службе стала невосполнимой утратой для родителей (он был их единственным ребенком), для друзей и беременной жены с 4-летней дочерью.

Той осиротевшей девочке И. Мосийчук публично пообещал заботу, заявив: «Тепер у мене троє дітей. Третя дитина – чотирирічна донечка Руслана». Но обещать – не значит сделать: спасенный семье спасителя пока де-факто ничем не помог. А его подельники однопартийцы (занятые агитпоездками), проигнорировав похороны сержанта, не заехали выразить соболезнование, и даже венок с траурной лентой не передали, не говоря уж о толике материальной помощи родным, убитым горем. И погибшего на службе Р. Кушнира провели в последний путь лишь родители, друзья, земляки и коллеги-полицейские...

Не озаботили радикальных «борцов за народ» и беды остальных пострадавших при «покушении на Мосийчука». Ту неблагодарную «забывчивость» ощутил и попавший на больничную койку политолог В. Бала: его опекой озаботились лишь коллеги А. Голобуцкий и В. Горбаль. При этом в оказании медицинской помощи жертв взрыва сразу разделили на два сорта: «нардепа», как VIP-пациента увезли лечить в частной клинике «Борис» (затем – в более секретной, а потом – в институте Шалимова), а прочих транспортировали в горбольницу №17, что для Р. Кушнира и М. Мормеля закончилось летальным исходом…

Безучастность радикальных VIP-болтунов к судьбам «простолюдинов», попавших в общую беду с их активистом, не случайна: ляшковцы давно бесстыдно промышляют радикальными «кидками» избирателей, голосуя в парламенте за злодейские новации, включая «медреформу». А их реакция на взрыв возле «Эспрессо» дала украинцам дополнительную подсказку – стоит ли таких политиканов поддерживать голосами на выборах, спонсировать их акции, а тем более – рисковать жизнями ради их кала лжи «обицянок».

Р. S. Не безобидны спекуляции ляшковцев на теме «покушения на Мосийчука»: мешая надлежаще вести расследование, они невольно или иначе помогают преступникам избежать наказания, что чревато рецидивами.