В «Большую Одессу» пришла очередная доза иностранного угля. На этот раз - в Черноморск. И на этот раз - из ЮАР

Балкер с 75 тысячами тонн антрацита из ЮАР пришвартовался накануне в порту Черноморска.

По информации руководства порта, перегрузка угля идет полным ходом и будет завершена в максимально короткие сроки. Обычно такая процедура занимает около трех суток.

Отметим, что это уже седьмая партия антрацитного угля и ЮАР, прибывшая в нынешнем году в Украину.

Напомним, что антрациты из ЮАР и США обходятся Украине куда гораздо дороже, чем аналоги их Донбасса и Кузбасса. К тому же качественно этот уголь лучше заморского.

Однако, как прямо заявил министр инфраструктуры Украины - «…это тоже плата за свободу!»

Вот только платить за это приходится не лично министру, а всем украинским потребителям.