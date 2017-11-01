В одесской патрульной полиции – пополнение

Накануне во дворе управления патрульной полиции на улице Королева состоялась церемония принятия присяги почти сотни новых сотрудников.

Служебные удостоверения девяноста восьми новоявленным правоохранителям вручил лично начальник патрульной полиции Юрий Рыбак. Который «потребовал от них быть верными принятой присяге и хранить четь полицейского!»

Отметим, что новоиспеченные полицейские прошли четырехмесячные курсы и успешно сдали экзамены.

Правда, по признанию руководства патрульной полиции, даже принятие в свои ряды почти сотни новых сотрудников кадровую проблему полностью не решит.