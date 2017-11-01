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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе в ДТП пострадали ребенок и четверо взрослых

Категория: Новости


В Одессе в ДТП пострадали ребенок и четверо взрослых

Четырехлетний ребенок сегодня днем был сбит автомобилем на пересечении улиц Ицхака Рабина и Героев Крут.

По информации патрульной полиции, ребенок с многочисленными травмами госпитализирован. Проводится расследование. Данных о совершившем наезд автомобиле пока нет.

А нескольким часами ранее на пересечении улиц Балковская и Мельницкая столкнулись сразу три автомобиля – Toyota и два «Opel».

В результате столкновения за медицинской помощью обратились четыре человека.

Проводится расследование.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Toyota, который выехал на перекресток под красный свет светофора и столкнулся с двумя автомобилями, один из которых двигался со стороны Пересыпского, а другой – Горбатого мостов. 

Следует отметить, что участники упомянутого ДТП ездили с "европейскими" номерами, а два из них — занимались частным извозом.



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