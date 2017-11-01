Военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование по факту ненадлежащего лечения участников АТО в Одесском военном госпитале

Военная прокуратура Южного региона Украины отреагировала на информацию о ненадлежащем лечении участников АТО в Одесском военном госпитале, размещённую 4 ноября в Facebook волонтёром Натальей Арестовой.

В частности, сообщалось о том, что двое военнослужащих, переведённых во Львовский военный госпиталь из Одессы, из–за ненадлежащего лечения были доведены до ужасного состояния (пролежни, дефицит массы тела, застойные пневмонии и т. д.).

Ранее эти военнослужащие, находясь в зоне проведения АТО, в августе текущего года в результате прыжков в воду во время отдыха получили тяжелые травмы позвоночника (переломы шейных позвонков с разрывом спинного мозга), что привело к параличу и нарушению функций всех систем организма.

Первичная помощь оказывалась гражданскими лечебными учреждениями, 61-м мобильным военным госпиталем, затем они были доставлены в Военно–медицинского клинического центра Южного региона, где их прооперировали. Однако лечение не оказалось успешным, и больных перевели в военный госпиталь во Львов для реабилитации.

Опрошенные должностные лица Одесского военного госпиталя и волонтёры, которые постоянно оказывают помощь в лечении военнослужащих, сообщили о том, что указанным бойцам была предоставлена вся необходимая помощь, операции были проведены лучшими специалистами. Был обеспечен должный уход с использованием качественных медицинских препаратов и оборудования, в том числе при финансовом содействии волонтёров и благотворительных организаций.

Однако из–за тяжести полученных травм избежать последствий паралича в виде пролежней, нарушений метаболизма и сопутствующих инфекций не удалось.

Вместе с тем, учитывая, что органы прокуратуры лишены полномочий по проведению проверок, а также то, что надлежащую профессиональную оценку действиям врачей может предоставить только комплексная судебно–медицинская экспертиза, военная прокуратура Южного региона Украины 4 ноября начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, совершённое в особенный период, которое причинило существенный вред).