В РФ на массовых протестах задержаны более 400 человек

В воскресенье, 5 ноября, в России проходят массовые задержания активистов, в Санкт-Петербурге заявляют о введении контртеррористической операции.

В России по состоянию на 18:00 (по московскому времени) известно о 412 задержанных на акциях «05.11.17» в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

«В Москве задержали 376, в Петербурге — 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре — 10, трое в Красноярске и два в Перми», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 310 задержанных, среди которых были и несовершеннолетние.

В воскресенье, 5 ноября, в России проходят массовые задержания активистов, в Санкт-Петербурге заявляют о введении контртеррористической операции. В Москве основные задержания происходят на Манежной площади, где ранее было несколько масштабных протестных акций.

Ранее лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. В группах сторонников Мальцева в социальных сетях распространялась информация об акциях, запланированных на 12:00 сегодняшнего дня.