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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

К программе бесплатного лечения ургентных больных присоединяется городская инфекционная больница

Категория: Новости


К программе бесплатного лечения ургентных больных присоединяется городская инфекционная больница

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

Правда, такая услуга будет оказываться только в первые три дня после поступления. И только в ургентных случаях.

Как отметил чиновник, к ним относятся «…отравления, интоксикации, случаи лихорадки неустановленного происхождения и вообще все тяжелые случаи».

Программа заработает в инфекционной больнице до конца ноября. В настоящее время проходят подготовительные мероприятия, в том числе, создание необходимого запаса лекарственных препаратов.

Напомним, что данная программа уже действует в двух городских медицинских учреждениях – ГКБ №1 и ГКБ №11.



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