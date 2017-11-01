К программе бесплатного лечения ургентных больных присоединяется городская инфекционная больница

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

Правда, такая услуга будет оказываться только в первые три дня после поступления. И только в ургентных случаях.

Как отметил чиновник, к ним относятся «…отравления, интоксикации, случаи лихорадки неустановленного происхождения и вообще все тяжелые случаи».

Программа заработает в инфекционной больнице до конца ноября. В настоящее время проходят подготовительные мероприятия, в том числе, создание необходимого запаса лекарственных препаратов.

Напомним, что данная программа уже действует в двух городских медицинских учреждениях – ГКБ №1 и ГКБ №11.