К программе бесплатного лечения ургентных больных присоединяется городская инфекционная больница

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.
Правда, такая услуга будет оказываться только в первые три дня после поступления. И только в ургентных случаях.
Как отметил чиновник, к ним относятся «…отравления, интоксикации, случаи лихорадки неустановленного происхождения и вообще все тяжелые случаи».
Программа заработает в инфекционной больнице до конца ноября. В настоящее время проходят подготовительные мероприятия, в том числе, создание необходимого запаса лекарственных препаратов.
Напомним, что данная программа уже действует в двух городских медицинских учреждениях – ГКБ №1 и ГКБ №11.