Отопительный сезон в центральной части города успешно начался

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «…средства, выделенные депутатами горсовета из бюджета города КП «Теплоснабжение города Одессы» в размере 95 миллионов гривен, были перечислены КП в счет задолженности городской ТЭЦ, а оттуда, в свою очередь, на счета НАК «Нафтогаз».

В результате лимиты газа выделены и «… уже с субботы мы начали подключать к теплу детские садики, школы и медицинские объекты!»

Он сообщил, что результаты работы должны быть сегодня доложены руководству города, а не позднее завтрашнего дня все социальные объекты центральной части Одессы должны быть с теплом.

Что же касается подключения жилых домов, то, по словам чиновника, этот вопрос так же успешно решается. Однако для проведения процесса необходимо больше времени.

При этом все технические мощности ТЭЦ находятся в рабочем состоянии, поэтому никаких сомнений в том, что она может обеспечивать теплом центральную часть города нет.

Напомним, что в зоне ответственности ТЭЦ проживает около трехсот тысяч одесситов.