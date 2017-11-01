Одесса снова станет пилотным городом

На сей раз — в реализации проекта переработки полиэтиленовых пакетов.

По информации менеджера украинского отделения WWF (Всемирного фонда природы) Екатерины Куракиной, это исключительно насущный вопрос, поскольку «…в мире ежегодно выбрасывается более трехсот миллионов тонн таких пакетов, а их производство возрастает на 10% ежегодно»

При этом период их полураспада составляет более полувека. В результате использованными пакетами уже заняты громадные площади.

Для апробирования путей решения проблемы с сегодняшнего дня в Одессе открываются семь центров по приему таких пакетов на переработку. Они расположены по адресам улица Канатная, 55, площадь 10-го апреля, «Сады Победы», Люстдорфская дорога,5, улица Глушко, 14, улица Ришельевская,21, улица Греческая, 45 и улица Гастелло, 50.

По словам Екатерины Куракиной, в случае успеха эксперимента одесский опыт будет внедрен в восьми крупных городах Украины.