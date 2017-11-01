На Монастырском пляже таки будет возведено капитальное строение

Однако, как выяснилось в ходе аппаратного совещания в мэрии, речь идет не о развлекательном или торговом объекте, а о спасательной станции.

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, там «…будет построено двухэтажное здание спасательной станции, а также «теневик» для хранения спасательных плавсредств, которые будут спускать на воду по специальному пандусу»

При этом финансирование строительства будет вестись за счет частного инвестора.

Напомним, что первоначально строительные работы на пляже начались еще в июле, но тогда были свернуты из-за протестов местных жителей.