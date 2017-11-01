Сразу полкило наркотиков пытались провести в Одессу на пассажирском автобусе

По информации пресслужбы ГУНП в Одесской области в ходе проверки в пассажирском автобусе на въезде в город найдены две стеклянные банки, в которых находилось около полукилограмма марихуаны.

Проверка осуществлялась в рамках досмотра транспортных средств на предмет незаконной провозки оружия и наркотиков.

По неофициальной информации, банки с марихуаной вез водитель для передачи. Проводятся следственные действия по установлению личностей отправителя и получателя наркотического средства.