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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Коптер и икона против преступности

Категория: Новости

Коптер и икона против преступности

В селе Прилиманское Одесской области устроили необычную акцию против преступности — населенный пункт облетел по периметру квадрокоптер с иконой Казанской Божьей Матери.

Необычную акцию по «улучшению криминогенной ситуации» в селе инициировала местная предпринимательница.

По словам местной предпринимательницы, которая стала инициатором акции, такими действиями она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в поселке.

«Я каждый день молюсь, чтобы на наше село снизошла благодать. В последний год у нас, что не месяц, так кого-то ограбят или изобьют. Полиция бездействует. Вот я и решилась на такой шаг», — сообщила предпринимательница.



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