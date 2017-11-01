Коптер и икона против преступности

В селе Прилиманское Одесской области устроили необычную акцию против преступности — населенный пункт облетел по периметру квадрокоптер с иконой Казанской Божьей Матери.

Необычную акцию по «улучшению криминогенной ситуации» в селе инициировала местная предпринимательница.

По словам местной предпринимательницы, которая стала инициатором акции, такими действиями она хочет повлиять на криминогенную ситуацию в поселке.

«Я каждый день молюсь, чтобы на наше село снизошла благодать. В последний год у нас, что не месяц, так кого-то ограбят или изобьют. Полиция бездействует. Вот я и решилась на такой шаг», — сообщила предпринимательница.