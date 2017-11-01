Из сорока проектов общественного бюджета на сегодняшний день полностью реализованы только два

Такую информацию озвучила в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, распорядители средств успели только построить детскую площадку и облагородить Сквер Обороны Одессы.

На это ушло чуть более 1,2 миллионов гривен.

Еще пятнадцать проектов находятся на различных стадиях реализации, на то затрачено около четырех с половиной миллионов. И это при том, что, по словам Светланы Бедреги, всего в конкурсе победило сорок проектов, а на их финансирование было выделено девяносто пять с половиной миллионов гривен.

Таким образом, получается, что выполнение большей части проектов, по сути, даже не началось.

А по многим из тех, которые уже в стадии реализации, имеются вполне обоснованные сомнения в отношении того, что их смогут реализовать до окончания финансового года.

Впрочем, по мнению руководителя департамента финансов, это, во многом, объясняется острым дефицитом времени, поскольку реализация проектов началась только во второй половине лета.

В будущем же году проекты будут подготовлены заблаговременно.