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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Почти полсотни социальных объектов в Одесской области будут закрыты за несоблюдение правил пожарной безопасности

Категория: Новости


Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации заместитель начальника областного управления ГСЧС Михаил Вовк.

По его словам, после трагедии в лагере «Виктория» уже проверены шестьсот семнадцать объектов, в том числе четыреста восемьдесят три – дошкольных и учебных учреждений, семьдесят пять медицинских учреждений.

По информации Михаила Вовка, в большинстве выявлены те или иные нарушения правил противопожарной безопасности. В отношение тех из них, где выявлены наиболее серьезные нарушения, подготовлены сорок шесть исков в суды по поводу прекращения их деятельности. Двадцать семь из которых уже отправлены в суд.



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