На Фонтане горела пятиэтажка

Пожар в пятиэтажном доме на Фонтанской дороге возник накануне утром. Около 7 часов тридцати минут жители заметили возгорание на пятом этаже и сообщили по линии «101».

Пожарный расчет прибыл на место уже через несколько минут. Выяснилось, что горит балкон в квартире на пятом этаже и огонь уже захватил комнату.

В течении двадцати минут пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила более десяти квадратных метров.

Из очага возгорания спасены два человека. Один госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Причины возгорания выясняются.