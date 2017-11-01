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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

На Фонтане горела пятиэтажка

Категория: Новости


На Фонтане горела пятиэтажка

Пожар в пятиэтажном доме на Фонтанской дороге возник накануне утром. Около 7 часов тридцати минут жители заметили возгорание на пятом этаже и сообщили по линии «101».

Пожарный расчет прибыл на место уже через несколько минут. Выяснилось, что горит балкон в квартире на пятом этаже и огонь уже захватил комнату.

В течении двадцати минут пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила более десяти квадратных метров.

Из очага возгорания спасены два человека. Один госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Причины возгорания выясняются.



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