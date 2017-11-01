Каким может быть штраф из-за «еврономеров»

Жительница Одессы должна уплатить 3 миллиона грн. за то, что в режиме «транзит» ввезла в Украину автомобиль Cadillac Escalade 2007 года выпуска и нарушила срок пребывания машины в стране.

Об этом сообщил в Facebook адвокат гражданки Назар Ужвий. «Суд признал вину за управление автомобилем на «еврономерах» и оставил штраф в три миллиона гривен… Юридическая процедура продолжается, поэтому следующее заседание по делу Никандровой уже будет в апелляции. Прошу общественность максимально раскрутить это дело», — заявил защитник.

Добавим, огромная сумма штрафных санкций обусловлена тем, что указанное нарушение наказывается 300% неуплаченных необходимых платежей. Напомним также, что 7 сентября у здания Верховной Рады состоялась акция протеста владельцев машин с европейскими номерами («евробляхами»), закончившаяся столкновениями с полицией. Протестующие утверждают: из–за грабительских ставок платежей авто в Украине может стоить вдвое дороже своей реальной цены в Европе, и «еврономера» — едва ли не единственный способ приобрести автомобиль не втридорога.