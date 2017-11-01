Одесситы завоевали третье место на Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?»

4-5 ноября 2017 года в столице Казахстана Астане состоялся ХV Чемпионат мира по игре «Что? Где? Когда?». В соревнованиях знатоков приняли участие 68 команд из 25 стран мира.

Украину на Чемпионате мира представляла команда из Одессы, в состав которой вошли: Андрей Штефан, Елизавета Штефан, Екатерина Шевцова, Роман Немучинский, Валерий Болган, Владимир Немерцалов. Команда одесситов в упорной борьбе завоевала третье место.

«Нашу команду представляли знатоки разных профессий - журналист, банкир, ботаник, программист, мастер-хендмейд. У каждого - своя область знаний. А в итоге мы должны выдать правильную версию ответа. Спортивная версия «Что? Где? Когда?» отличается тем, что играют сразу много команд. Вопрос один на всех и дается только одна минута на ответ», - рассказал капитан команды Андрей Штефан, который играет уже 17 лет.