211 малышей появились на свет в Одессе за прошедшую неделю

За минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, как и на предыдущей неделе. За неделю население Одессы пополнила одна пара близнецов.

Численное превосходство на прошедшей неделе одержали новорожденные девочки, которых появилось на свет 112 — на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю родились 99 мальчиков.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №7, где увидели свет 63 малыша.

С 3 ноября по 5 декабря 2017 года с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы принимают беременных и рожениц в обычном режиме.