В Одесском аэропорту пассажир пытался ввезти в Украину 43 iPhone X

В Одесском аэропорту задержали мужчину, который ввёз в Украину 43 iPhone X без надлежащего оформления.

Гражданин Украины прибыл рейсом Стамбул — Одесса.

При оформлении багажа в его сумке обнаружили 43 телефона и 25 чехлов к ним. Их предварительная стоимость — 1 миллион 280 тысяч гривен.

Телефоны были изъяты для принятия правового решения, сообщили в Госпогранслужбе.

Стоит отметить, что официальной информации о продажах iPhone X в Украине пока нет. Не сообщается ни о начале продаж, ни о квотах для рынка, ни о цене. Как сообщили изданию «Страна» в одной из торговых сетей, новый смартфон ожидается, возможно, к концу ноября. При этом намеченная ранее цена в 39 999 грн., скорее всего, будет пересмотрена из-за повышения курса доллара.

В то же время в некоторых интернет-магазинах принимают предзаказы на iPhone X с оперативной памятью 64 Гб за 60 тысяч гривен, а на модель с 256 Гб — за 70 тысяч. Точные сроки доставки не называются.