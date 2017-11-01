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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Одесситы могут занять очередь на получение биометрического паспорта на апрель 2018 года

Категория: Новости

Одесситы могут занять очередь на получение биометрического паспорта на апрель 2018 года

В городских центрах предоставления услуг образовались огромные очереди на получение ID-паспортов.

Об этом 6 ноября в ходе заседания бюджетной комиссии сообщила директор департамента предоставления админуслуг Одесского горсовета Евгения Абрамова.

Она напомнила, что в городе имеется 6 станций для приёма и выдачи документов. Однако этого оборудования не хватает — количество желающих получить паспорт (нового образца или загранпаспорт) настолько велико, что люди занимают очередь на апрель 2018 года. В рамках городской целевой программы на новые станции предусмотрено 3,8 миллиона гривен, и вскоре они будут приобретены.



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