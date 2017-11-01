Детали столкновения между фанатами одесского «Черноморца» и ультрас киевского «Динамо» (ВИДЕО)

Вечером 5 ноября в Голосеевском районе Киева произошло столкновение между фанатами одесского «Черноморца» и ультрас киевского «Динамо».

Инцидент произошёл около 20:00 на улице Касияна - прямо на проезжей части. В стычке участвовали порядка 200 человек.

Трое фанатов после драки доставлены в больницу. Прибывшая на место полиция задержала 30 человек.

Стоит отметить, что «Черноморец» в этот день не играл: драка, видимо, была «приурочена» к матчу «Динамо» с полтавской «Ворсклой».

Отметим, что фанатские группировки «Динамо» и «Черноморца» враждовали много лет, и почти каждый матч с участием команд сопровождался фанатскими побоищами. Однако в 2013 году между «ультрас» всех клубов Украины был объявлено перемирие. Однако в 2017 году перемирие, похоже, подошло к концу: 11 августа в Киеве между фанатскими группировками («фирмами») «Сегедка» («Черноморец») и «Родичи» («Динамо») произошло первое за долгое время значительное столкновение. Причиной его стали озвученные «Родичами» обвинения членов «Сегедки» в сохранении связей с фанатами российского «Спартака».

В нынешней стычке участвовали представители тех же группировок, победу одержали киевляне, обладавшие численным преимуществом и заставившие одесситов отступить. Обе стороны подтверждают: встреча произошла по обоюдному согласию и предварительной договорённости сторон. Однако фанаты «Черноморца» обвинили противников в использовании оружия (ножи, перчатки со вставками-утяжелителями и т.п.).