Лидер организации «Совет общественной безопасности», активист одесского Евромайдана Марк Гордиенко призвал украинцев «смириться» с тем, что страна стала протекторатом США.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Это надо понять. И это надо принять. И с этим смириться. И это самый лучший вариант из того двадцатипятилетнего прос***анного г***на, из которого удаётся лепить хоть какую-то пулю. Самое важное на сегодня, чтобы США не махнули на нас рукой», — пишет Гордиенко.

Он также призвал жителей Украины и в дальнейшем противостоять «русскому миру», воспитывая в таком духе и своих детей.

«Это наша единственная задача, за которую нас будут ценить, — укреплять армию и ждать новую элиту, которая вырастет из 15-17 летних», — добавил одесский «евромайдановец».

В более позднем своём посте в Facebook он признал, что это его мнение об Украине задело некоторых «убогих» украинских националистов. Их Гордиенко назвал «одноклеточными дебилами».