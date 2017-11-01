Доочистка дренажных вод в Одессе откладывается. По крайней мере, до следующего года

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин, для реализации подготовленного проекта не хватает технической документации.

И, в первую очередь, экспертных заключений.

После их окончания будет составлено полноценное технико-экономическое обоснование.

Тогда и можно будет предметно начать поиск инвесторов.

Отметим, что по данным чиновника подготовительные работы не закончатся до конца декабря.

Поэтому практическая реализация проекта начнется, очевидно, не ранее следующего года.