Доочистка дренажных вод в Одессе откладывается. По крайней мере, до следующего года

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин, для реализации подготовленного проекта не хватает технической документации.
И, в первую очередь, экспертных заключений.
После их окончания будет составлено полноценное технико-экономическое обоснование.
Тогда и можно будет предметно начать поиск инвесторов.
Отметим, что по данным чиновника подготовительные работы не закончатся до конца декабря.
Поэтому практическая реализация проекта начнется, очевидно, не ранее следующего года.