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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области мужчина убил свою мать за то, что она… отказалась от еды!

Категория: Новости


В Одесской области мужчина убил свою мать за то, что она… отказалась от еды!

Трагедия произошла в Измаильском районе.

Там сорокалетний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел домой и попытался накормить жившую с ним прикованную к постели мать. А когда та отказалась есть, стал избивать.

От полученных травм 76-ти летняя старушка скончалась.

Мужчина задержан. По факту совершения преступления начато уголовное производство по статье 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



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