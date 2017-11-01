В Одесской области мужчина убил свою мать за то, что она… отказалась от еды!

Трагедия произошла в Измаильском районе.

Там сорокалетний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел домой и попытался накормить жившую с ним прикованную к постели мать. А когда та отказалась есть, стал избивать.

От полученных травм 76-ти летняя старушка скончалась.

Мужчина задержан. По факту совершения преступления начато уголовное производство по статье 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.