Все ли рады заокеанским эмиссарам?

На днях Украину посетил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Он имел встречу с главой Верховной Рады Андреем Парубием, а затем с Президентом Петром Порошенко. Визит заокеанского эмиссара пришелся в разгар Михо -Майдана. И пан Курт на пути в Администрацию Президента наверняка наблюдал сборище военизированных оппозиционеров. И, видимо, сделает определенные выводы, о чем доложит Дональду Трампу. В телевизионных эфирах возникали споры политологов и так называемых патриотов о том, почему некий заезжий дипломат встречается не с министром иностранных дел Павлом Климкиным, а со спикером Верховной Рады и Президентом? Дескать, это не по рангу. Но, видимо, наши власти сами создали такую ситуацию, когда страна очутилась под внешним управлением и воспринимается, как объект геополитики, а значит - и манипуляции. И манипулирует Киевом не только Госдеп, но и Международный Валютный Фонд. Вот министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что МВФ, возможно, предоставит нашей стране очередной транш, возможно, в начале следующего года. Хотя до того говорил, что кредиты пойдут сразу после принятия законов о пенсионной реформе и о реформе здравоохранения. Теперь же Международный Валютный Фонд пожелал еще масштабной приватизации наших государственных предприятий. Но до конца текущего года вряд ли будет составлен даже план приватизации. Это лишний раз говорит о том, что нашей страной руководят извне. А Польша недавно отказалась от девятимиллиардного кредита Международного Валютного Фонда, заявив, что уже сама справится со своими проблемами.

В беседе с Куртом Волкером Андрей Парубий жаловался на российского агрессора, на то, что Российская Федерация окружает Украину военными базами. И даже назвал несколько населенных пунктов в Белгородской области, откуда Украине якобы исходит угроза. Но ведь эти населенные пункты находятся на российской территории. И Российская Федерация не возмущается по поводу передислокации украинских войск, скажем, из Житомира под Харьков. Примечательно, что во время встречи спикера Верховной Рады с Куртом Волкером Андрей Парубий ни словом не обмолвился о планах решения Донбасского конфликта. Хотя, видимо, это и хотел бы услышать специальный представитель Госдепа США.

Более предметно говорил Президент Петр Порошенко. Но он сейчас находится в очень сложном положении. Закон о реинтеграции Донбасса принят пока только в первом чтении. Но дальше необходимо будет увязать его с Минскими соглашениями, которые весьма неудобны для Украины. Однако Евросоюз и США явно видят решение конфликта на Востоке Украины именно в имплементации этих соглашений. Ведь в США, а тем более в Германии, Франции, Испании своих проблем выше крыши. И для западных партнеров нашей страны важно затушить пожар на Донбассе. А там уж пусть разбираются сами. Курт Волкер намерен опять встретиться с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. И разговор будет опять-таки о Донбассе. В Совете безопасности ООН Украина уже проиграла России, которая первой подала свои предложения на предмет ввода в Украину миротворческого контингента. Президент Петр Порошенко заявлял, что в числе миротворцев не должно быть россиян. Однако этот вопрос решать не Украине. Местному населению на оккупированных территориях, видимо, желательнее россияне, нежели голубые каски с Африканского континента. Видимо, наибольшей головной болью Петра Порошенко остается не только ввод миротворцев, но и выполнение других условий Минских соглашений. Например, организация и проведение местных выборов по украинским законам. Но это предполагает полную безопасность допущенных к выборам политических партий, что в нынешних условиях маловероятно. Кроме того, нужно будет амнистировать боевиков. А это сопряжено со значительным сопротивлением ура-патриотов. Сейчас в Киеве собираются с духом, настраивают Верховную Раду на принятие нужных решений. Практика показывает, что у Петра Порошенко все получается, если он захочет. Как захотел принятия пенсионной реформы и реформы здравоохранения.