Экзамен жизни

Почетный профессор Национального университета «Одесская юридическая академия» Иван Сирота принимает поздравления по случаю своего 90-летнего юбилея.

Светлый корпус академии, внутренний двор с вольером для павлинов, лестничные пролеты, ведущие на третий этаж, вот и увитый зеленью кабинет родной кафедры, просторные светлые аудитории, учебный процесс, лекции, восторженные глаза и пытливые вопросы студентов,– это ли не счастье, когда в 90 таковы твои ежедневные будни? Когда ты можешь жить полной жизнью, быть востребованным и нужным людям в своем весьма солидном возрасте и иметь для этого силы и потенциал…

Когда деревья были большими…

Иван Михайлович Сирота делит свою жизни на три этапа, три вехи: трудное «взрослое» детство, огненная военная юность и мирная зрелость с ее победами и достижениями. И он гордится тем, чего достиг, вопреки всем трудностям и испытаниям, выпавшим на его долю.

Иван был старшим ребенком в многодетной семье, жившей в селе Большой Дальник под Одессой. Отец, работавший докером Одесского порта, перед войной умер. Ваня и его четыре младшие сестры рано узнали нужду. Школьником он уже работал в колхозе, помогая матери, – возил зерно, помогал скирдовать сено. При этом успевал учиться, участвовал в художественной самодеятельности.

Когда грянула война, четырнадцатилетний Ваня только окончил семилетку.

К тому времени я был уже значкистом ГТО («Готов к труду и обороне») и «Ворошиловский стрелок». Патриотизм в те годы воспитывался с малолетства, кинофильмами, примерами и рассказами старших: если завтра война, если завтра в поход, граница – на замке. Дети играли в войну, мечтали быть разведчиками, командирами. Школьников обучали всем необходимым навыкам.

— вспоминает Иван Михайлович.

В первый день войны директор школы собрал всех учеников и сказал: будете помогать взрослым, участвовать в строительстве оборонительных сооружений. По сути, оборона Одессы осуществлялась в пригородных селах – Дальник, Гниляково, Татарка, Нерубайское…. Не было разделения на фронт и тыл. Это был единый фронт. Июль-август выдались жаркими. Враг непрерывно бомбил, прорываясь к Одессе.

Тем страшным летом 1941-го все село, гражданские лица, все кто мог держать в руках лопату – женщины, старики, школьники,– участвовали в обороне края. Вместе со строительным батальоном они рыли противотанковые рвы.

Линия фронта проходила через Дальник. Противотанковые рвы начинались сразу за нашим двором. Мы копали окопы, подносили снаряды солдатам, носили им еду, а бывало, что приходилось хоронить погибших солдат.

Приказано выжить

Досталось и Ване. В октябре 1941-го он с пулевым ранением находился в госпитале на Слободке. Когда фашисты вошли в Одессу, в больнице остались только подростки. Всех раненых военных заблаговременно эвакуировали. А у Вани рядом с кроватью на тумбочке была сложена военная амуниция, ремень со звездой. Другой одежды у мальчишки не было. Благо, вовремя приехала мать, увезла 14-летнего мальчишку обратно в село. В районе «двух столбов» уже находился военный пост, откуда всех мужчин колоннами отправляли в лагеря. С большим трудом ему по возрасту удалось избежать лагеря. Только ремень с пряжкой сдернули. Так они с матерью пешком вернулись в село. В Дальнике вызвали в комендатуру, устроили допрос – проверяли каждого нового появившегося в селе человека. Начался период оккупации. Страшный период.

Ваня был свидетелем, как в дождливые октябрьские дни 1941-го в Дальник из Одессы шли колонны одесских евреев, где их расстреливали в тех самых противотанковых рвах, которые они копали в период обороны. Стрельба продолжалась несколько суток. Он вспоминал, как двум женщинам удалось выскользнуть из колонны, как они укрылись в доме Ивана. Одной из них было лет 80, она скончалась спустя несколько дней. А женщине, которая была моложе, позже удалось скрыться. Уже в 1944-ом, когда наши войска в ночь с 9 на 10 апреля освободили Дальник, Ваня прошел вдоль этих противотанковых рвов между Дальником и Гниляково и видел горы засыпанных в них трупов – свидетельство зверств фашистов.

В марте 1944-го, отступая, фашисты и их приспешники особенно лютовали, обыскивали дома. Найденных мужчин и подростков расстреливали или угоняли в плен. В селе Нерубайском расстреляли тридцать человек. Узнали о расстрелах в Дальнике, семья спрятала Ивана в дымоход на чердаке, прикрыв сеном. Фашисты обыскали дом, покололи сено и, никого не найдя, ушли. Вдвойне повезло. Поскольку там же на чердаке была припрятана радиоаппаратура, установленная советским подпольем.

Шинелька в мирные будни

В апреле 1944-го пришло долгожданное освобождение. Спустя месяц 17-летнего Ивана призвали в полевой военкомат и отправили в Чабанку, где находились учебные запасные батальоны. После учебки Сирота был направлен в истребительный батальон, тесно сотрудничавший с правоохранительными органами. Задачей бойцов была охрана объектов и вылавливание дезертиров.

Когда обстановка стала стабилизироваться. Ивана направили в депо Одесса-сортировочная. В ранге помощника машиниста следовал в военизированной локомотивной колонне, сопровождая составы и вывозя воинские эшелоны.

Спустя год Ивана призвали в армию на долгих семь лет, такая нелегкая доля выпала на поколение этих мальчишек. Служил в трех округах – Одесском, Прикарпатском и Закавказском. Принимал участие в различных операциях, занимался разминированием объектов. Был привлечен к установке радиолокационной системы связи и противовоздушной обороны. А отправляясь на побывку домой, не забывал, получая положенный паек по продовольственной карточке, привезти его домой, чтобы помочь матери и сестрам.

Только в 1952 году Ивана демобилизовали. И только после суровой армейской школы начались «его университеты». Сначала – железнодорожный техникум. Там выдавали бесплатную форму и стипендию - аж 8 рублей 50 копеек. По окончании – работа в депо. И только потом прошедший горнила войны селянин приступил к осуществлению давней мечты.

С детства я хотел заниматься социальной помощью, только не мог сформулировать это. Ко мне, еще ученику 5-6-класса, частенько обращались соседи, жители Дальника с просьбами написать письмо или заявление в сельсовет, милицию, в суд. Ведь старшее поколение в то время было безграмотным. Желание помочь людям, отнестись с уважением к их просьбам осталось в моей душе. И я захотел реализовать эту мою установку, быть юристом, помогать людям.

Покорение высот

Иван Михайлович выбрал главным делом жизни юриспруденцию. В военной прокуратуре получил направление в вуз. Ведь еще в армии ему доводилось быть народным заседателем, а в истребительном батальоне работал сообща с правоохранительными органами. Поступил в Одесское отделение Всесоюзного юридического института. А затем был переведен в Киевский государственный университет имени Т.Шевченко. По окончании вуза молодого специалиста сразу направили на работу в прокуратуру. Участник обороны Одессы Иван Сирота был назначен заместителем прокурора Ленинского района Одессы. Тогда же, в декабре 1960 года, на первом же дежурстве он получил первое боевое крещение.

– Я участвовал в ликвидации преступной группы. Громкое было дело. В то время было амнистировано много заключенных. Криминальные элементы разбрелись по стране. Тогда и произошла массовая драка с применением оружия. Я выехал на место с оперативной группой. Расправу удалось подавить.

Пройдя суровую школу жизни, И.М. научился принимать решения и справляться с трудностями. Повезло с наставником: им стал Демьян Васильевич Гудзенко, сам участник войны. Способности Ивана Михайловича не остались незамеченными. Сироту направили в обком партии - координатором правоохранительных органов Одесской области. Карьера шла в гору.

В 1967 году Иван Сирота был назначен председателем Приморского райисполкома. Шесть лет он находился в этой должности, избирался депутатом Одесского горсовета.

Сейчас о прежней партийной работе не принято говорить. Будем считать, что я человек – «той» эпохи. Я был ответственен за людей, за район. И очень гордился, что руководил самым красивым районом Одессы, который по показателям в то время был на первом месте.

Но и на руководящих постах Сирота не забывал юриспруденцию. С 1964 года, параллельно с основной деятельностью, пробовал себя в преподавательской работе, читал лекции, писал статьи для газет.

А когда в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию в Киеве, то ушел окончательно в педагогику.

Его, с большим практическим опытом работы, сразу взяли заместителем декана в Одесский государственный университет. Спустя время присвоили звание доцента. А вскоре Иван Сирота стал профессором ОГУ.

И вот уже двадцать лет, с момента открытия Национального университета «Одесская юридическая академия», Иван Михайлович Сирота отдает свои знания студентам этого вуза. Семь лет являлся деканом социально-правового факультета, а сейчас – почетный профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения.

Я горжусь, что на моих глазах и с моим участием Одесская Юридическая академия состоялась как один из крупнейших вузов страны. Опытный руководитель, хозяйственник и блестящий правовед, президент нашего университета Сергей Кивалов создал образцовый вуз, на опыт и достижения которого следует равняться. Это была его идея – расширить деятельность вуза далеко за пределы Одессы. И я горд, что являясь координатором учебных центров, помогал Сергею Васильевичу в ее воплощении. Мы выезжали на места, решали вопрос с помещениями, классами, программами. При мне создавались отделения нашего вуза – Черкасский, Черновицкий, Николаевский, Криворожский. И сегодня мы имеем десять прекрасных учебных центров.

Иван Сирота, за плечами которого трудовой стаж 73 года(!), и сегодня готовит специалистов для системы социальной защиты, которая ныне актуальна, как никогда. Нагрузка у 90-летнего Ивана Михайловича, самого старшего по возрасту педагога вуза – щадящая, 0,8 ставки. Но Сирота уверен: свой экзамен жизни он сдал на «отлично».

Медаль «За оборону Одессы», Ордена Отечественной войны 2-й степени и «За мужество». Спустя годы к боевым наградам прибавились университетские награды – «За особые заслуги», звание «Заслуженный юрист Украины». Он – бессменный член Ученого совета, член Научно-методического совета Академии. Есть сын, дочь, внуки - правнуки, еще живы две сестры.

Два года назад Иван Михайлович похоронил любимую жену. Работа помогла не впасть в отчаяние, сохранить бодрость и оптимистичный настрой.

Я счастливый человек, раз дожил до такого солидного возраста в здравом уме и памяти и все еще приношу пользу своим трудом, занимаясь той деятельностью, которой хотел заниматься. Этот, третий период моей жизни я считаю наиболее удачным. Реализация полученных знаний, передача накопленного опыта студентам – это ли не счастье?

Многие лета, Иван Михайлович!