Тайны империи жёлтых драконов

То, что на поверхности

«Съезд обещал немалые перемены в китайской политической иерархии», - сообщает Руская служба Би-Би-Си в статье «Съезд Компартии Китая: председатель становится императором?»: «Во-первых, судя по всему, традиционной ротации первых лиц государства каждые 10 лет приходит конец. Количество мест в Постоянном комитете Политбюро КПК сокращено с семи до пяти - а это означает, что наиболее вероятные преемники Си Цзиньпина в него не попадают и, как следствие, не смогут наследовать председателю Си, когда он отойдет от дел. Во-вторых, принцип коллективного руководства страной, соблюдавшийся еще со времен Дэн Сяопин, также будет пересмотрен. Формально должность председателя КНР более двух пятилетних сроков подряд занимать нельзя: это противоречит Конституции. Политическая традиция Китая требует, чтобы обладатели высших государственных постов не засиживались на них по достижении 68 лет и уходили в отставку на ближайшем съезде. Правда, традиция эта неформальная, а нынешняя расстановка сил в китайской верхушке не препятствует Си обойти это правило. Придя к власти в 2012 году, Си начал активную кампанию по борьбе с коррупцией, в рамках которой своих постов лишились около миллиона человек. Некоторые аналитики полагают, что на самом деле целью кампании была чистка партийных и бюрократических рядов от противников Си или просто людей ненадежных, на место которых, разумеется, пришли сторонники председателя. Сейчас очередь дошла и до высшего руководства. Стремление Си Цзиньпина закрепиться у власти, в общем, понятно: масштабные структурные реформы, о которых председатель объявил еще в 2013 году и ради осуществления которых, похоже, готовится нарушить существующие правила политического управления Китаем, невозможно осуществить в течение пяти и даже десяти лет. Это будет означать готовность Си Цзиньпина перешагнуть через внутренние правила КПК и продолжать управлять страной и после следующего, XX съезда. Однако значительная, по любым меркам, концентрация власти в руках председателя и небольшой группы его назначенцев ставит под удар принцип сменяемости руководства», - сообщает Би-Би-Си.

Непознанная цивилизация

Китаеведы-прогрессисты на «просвещенном» Западе будут анализировать документы XIX съезда КПК (с 18 по 24.10.2017), станут комментировать статьи и речи, не выходя за рамки доктрины конфликта геополитических картин мира. Лица, принимающие решения (ЛПР) в Китае, не знают иностранных языков, т.к. находятся внутри координат китайской картины мира. Спикер же китайской делегации на Валдайском форуме Фу Инь заявила: «в Китае нет никакой геополитики». Как Китай был в самоназвании «Срединным государством» (Джун Го), так им и остался – «центром» Земли и средоточием тысячелетней культуры и мудрости даосов. Даосские мудрецы живут высоко в горах в монастырях и получают подсказки из мира невидимого. Находятся, так сказать в «каналах» общения с небом и знают, откуда берется дух, и как дух переходит в энергию, и как эта энергия делает работу.

Современное китаеведение же находится в плену европейской картины мира и грешит абстрактно-понятийным подходом к процессам, происходящим в Китае. Поэтому оно много знает, да мало понимает, тогда как необходимо подходить с позиций образного, т.е. правополушарного мышления, которое дарует доступ к иероглифическим смыслам китайской цивилизации. Нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт говорил, что «ни одна экономическая система Запада не может объяснить то, что происходит в Китае, а все существующие объяснения являются вымыслом».

Сыны Неба

В 2012 году Партию возглавил Си Цзиньпин – наследник революционеров старшего поколения, родившийся в 1953 году под знаком мудрости, повелителя всесокрушающей стихии воды - черной змеи. На Пути Неба, размеренного кругами китайского циклического календаря сяли (витки по 60 лет) Си Цзиньпин повторяет цикл Мао Цзэдуна, который родился также в год черной змеи, но на один виток раньше – в 1893 году. Вот и в современной либеральной Европе «аналитики из библиотеки» не понимают главное: почему в стратегическом планировании КНР на волне перемен 2018 год, не в конкретных деталях, но в общих принципах, будет повторять 1958 год. А Си Цзиньпин, как и Мао Цзэдун, может стать пожизненным лидером нации.

«Наши культурные герои спустились к нам с Неба», - говорят китайцы, - «и нас тут сделали и научили нас всему. Первые 5 императоров вообще были Драконами, возможно существами инопланетного происхождения».

По аналогии с властью императора, реализующей Волю Неба, в чиновничестве воплощается принцип вертикальной иерархии, в народе же воплощается принцип горизонтальных связей.

Наивысший статус в КНР имеет пост Председателя Военного Совета ЦК КПК. Этот пост Мао Цзэдун занимал пожизненно с 1936 по 1976 г. После смерти Мао пост Председателя ВС ЦК КПК перешел к его преемнику Хуа Гофэну. А когда в декабре 1978 года Хуа Гофэн был отстранен от власти, пост занял Дэн Сяопин. И все в Китае понимали, кто исполняет обязанности императора, хотя никаких постов в правительстве и системе государственной власти вообще Дэн Сяопин не занимал. Именно пост Председателя ВС ЦК КПК позволил Дэн Сяопину подавить силой хаос либеральной «цветной» контрреволюции на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года.

Социализм с китайской спецификой

Смысл 8-ми иероглифов, которыми в КНР записана цель государственного строительства и которые в переводе звучат как «Социализм с китайской спецификой» для китайского мышления в символах означают: «Союз кланов вокруг Престола предков с оттенками цвета Срединного государства: красный, желтый и синий». В 1989 г. после усмирения мятежа Союз кланов для сохранения гармонии в связке трех сил установил порядок смены высшей власти через каждые 10 лет. Тогда, в 1989 году, к рычагам управления Партией и государства пришли «красные» (наследники духа маоизма) – «партийцы» Цзян Цзэминя. И пост главы государства от Дэна перешел к Цзяну. Затем «красных» сменили «синие» - сторонники либеральных идей – условные «комсомольцы» и пост Председателя ВС ЦК КПК с 2004 по 2012 занимал Ху Цзиньтао. В 2012 году «синих» сменили «желтые» - китайские национал-социалисты – или «драконы» во главе с Си Цзиньпином.

Драконы – это силы, объединенные идеей реванша над европейским «чужебесием» с отмщением за позор Опиумных войн и унижения китайцев от европейцев и японцев в конце XIX – начале ХХ в. Именно желтые национал-социалисты поставили цель «Великого возрождения китайской нации» (типа трамповского «make China great agan»). Здесь следует подчеркнуть, что армия в Китае – это армия Партии. И лишь во вторую очередь – армия государства.

Слово «товарищ» (принятое обращение в КПК) - «гунджи» в китайском языке выражается сочетанием двух иероглифов: «гун» - единый, общий, и «джи» - воля и действие, что в результате дает «люди единой воли и единого действия».

Закон цикла перемен

История же, для тех, кто понимает квантово-волновую природу Закона Перемен, – это сумма волн разных периодов. При этом династические циклы распадаются на три периода: «хаос» раздробленности, усобиц и гражданских войн (цзюйлуань), «малое процветание» или средняя зажиточность централизованного государства (сяокан) и богатое, могущественное, гармоничное и прекрасное Великое Единение (Датун) Срединного государства желтых людей-китайцев (ся) с окружающими их под Небом чужеземными народами ближних и дальних окраин (и). Датун – это и есть глобализация по-китайски: «да» - великий, большой, «тун» - единый общий. Разделение витков китайской истории на три периода (луань, сяокан, датун) упомянуто в «Книге ритуалов» (Ли цзи), входящей в Пятикнижие конфуцианского канона. Циклический характер трех эпох в теории управления ещё во II в. до н.э. описал конфуцианский мудрец Дун Чжуншу. А попытку применить теорию трех периодов для политической практики в конце XIX в. предпринял реформатор Кан Ювэей, даже написавший книгу «Датун шу». Три эпохи он разделил на 81 период, где Великое Единение под руководством Мирового правительства представлено результатом развития человечества. А именно, когда все желания, включая бессмертие тела, будут удовлетворены, люди достигнут счастья.

В конфуцианской теории трех эпох кроется исток идеи глобализации по-китайски, объявленной Си Цзиньпином в январе 2017 г. в Давосе под именем «сообщество народов единой судьбы». И так, в истории Китая ХХ века «хаос» гражданской войны и укоренение нового порядка в КНР и на Тайване закончился в 1952 году, а строительство сяокан («малого процветания») на обоих берегах Тайваньского пролива началось в 1958 году с назначенным сроком полного построения общества среднего достатка Единого Китая через три поколения к исходу 2019 года желтой свиньи (желтый цвет символизирует Китай, тогда как свинья – символ достатка).

XIX съезд открыл собою «Новую Эпоху» (ши – 30 лет), «Новым Походом» к цели возрождения величия нации и «Великим скачком» Китая к торжеству «китайской мудрости в центре международной арены» (китаецентричной картины мира). Указано, что впредь будет поставлен заслон «любым попыткам ввести демократию западного типа», что планирование с китайской спецификой «не будет копировать западные методы», что победа курса Великого возрождения Китая будет достигнута с опорой на собственные силы, по критерию совокупной мощи страны и международного влияния, за счет искусства управления, создания новой экономической системы и процветания китайской культуры.

«Все возвращается на круги своя...»

Если говорить об искусстве управления, то в Китае действует непонятное на прогрессистском Западе правило получения подсказок подобия с кратных периодов исторических циклов. В «двукратном приближении» Новая Эпоха Си Цзиньпина с «возвращением на круги своя» повторяет правление императора Юнчжэна (1723-1735) на пике предпоследнего (7-го от времен Конфуция) «малого процветания», обретенного после 60 лет правления императора Канси, когда династия Цин достигла вершины социальных, экономических и военных успехов. В «трехкратном приближении» Новый Поход Си повторяет шестой период «малого процветания» Китая при императоре Чэн-цзуне (Тэмуре) династии Юань (1294-1307), который успешно продолжил экономические преобразования основателя династии Хубилая, включая оживление Шелкового пути, двухконтурную денежную систему (бумажные деньги), налоговые льготы и при котором состоялось объединение всех улусов Единого государства Чингисхана вокруг Китая (Иран Газан-хана, Центральная Азия Дува-хана, Золотая Орда хана Тохты). Тэмур стал Великим ханом. А в «четырехкратном приближении» - повторяет пик четвертого периода «малого процветания» достигнутого при императоре Тайцзуне (626-649) династии Тан, почитаемого как «образцовый император», перенесший принцип природной гармонии (ритма и соразмерности «золотого сечения») на общество и государство. Си Цзиньпин за 12 лет (2015-2027) «широким мазком» будет повторять 12 лет правления Юнчжэна, который осуществил чистку самосознания китайцев от иностранного влияния и на новых принципах порядка поднял экономику империи. Главный из этих принципов – социальная гармония («народ – хозяин страны»). Как при императоре Чэн-цзуне с 2020 года на срок 10-15 лет (до 2035 г.) объединит вокруг Китая в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) страны и народы не западных цивилизаций – наследников Великой Орды Чингисхана. Как при императоре Тай-цзуне, Си за 23 года правления с 2013 по 2035 гг. (в решениях XIX съезда срок до 2035 г. назван «первым шагом» Новой Эпохи) будет строить гармонию. И это означает, что различные слои и кланы китайского общества будут преследовать разные интересы и опираться на разные идеи, однако их цели процветания будут совпадать, противоречия будут неострыми, а управление – единым. Восьмерка же в номере периода «сяокан» Си Цзиньпина означает, что процветание будет самым плодотворным, богатство страны будет доведено до изобилия, успешность достигнет вершины подъема, а гармония будет реализованной.

Если же говорить о процветании китайской культуры, то речь идет об исполнении к 2027 году «Плана-863» об «исправлении имен и наведении порядка в знаках и символах». План был принят в 1986 году на два поколения (40 лет) с задачей обеспечить переход устоев сознания китайцев от ортодоксального марксизма, через «ограниченную вестернизацию» к национальной идентичности «духа великих предков». После 1989 года культурная жизнь Китая характеризовалась постепенным возвратом к конфуцианской этике при поэтапном раскрепощении сознания масс для восприятия западных инноваций и внедрения передовых и высоких технологий в практику хозяйства. Теперь же настал срок возврата страны на устои самосознания ханьцев, с зачисткой как догм марксизма, так и либерализма, привнесенных в Китай извне.