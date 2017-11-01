Сцена – занавес…

29 октября ушел из жизни Народный артист Украины Игорь Равицкий.

Год назад 4 ноября в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом академическом театре имени В. Василько отпраздновали 70-летие любимого Худрука. Принимая многочисленные поздравления труппы театра, коллег по цеху, зрителей, друзей и родных, Игорь Николаевич был, как всегда, красив, подтянут, улыбчив, не зная, что празднует день рождения в последний раз. Актер, режиссер, педагог, Мастер, Друг, Учитель ушел внезапно, не дожив несколько дней до своего 71-летия.

Театральная сцена была предназначена Равицкому самой судьбой: отец – известный театральный режиссер, мать – актриса театра. Трудно в театральной семье было мечтать о какой-то сторонней профессии. В творческой биографии выпускника режиссерского факультета Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого было всего два театра – в Сумах и Одессе.

Порог Одесского Украинского музыкально-драматического театра Игорь Равицкий переступил в 1984 году. Его, уже состоявшегося в профессии режиссера и худрука Сумского театра драмы и музкомедии, пригласили поставить «Тевье-молочника» по произведению Шолом-Алейхема – серьезный экзамен. И он с успехом с ним справился: спектакль стал событием культурной жизни Украины. Последовавшее спустя четыре года предложение возглавить труппу Одесского театра было предопределено.

Тридцать лет Игорь Равицкий возглавлял коллектив «васильковцев», являясь художественным руководителем ведущего театра Одессы. Он смог создать мощный коллектив, с которым решал самые сложные творческие задачи. На сцене Театра имени В. Василько он поставил около 30 спектаклей по современной и классической драматургии, представляющих разнообразные сценические жанры. Ныне они составляют золотой фонд театра.

Огромный успех имели постановки Игоря Равицкого в других театрах Украины и за рубежом - в Канаде, Румынии. Он был инициатором многочисленных художественных и культурно-просветительских акций, работал с молодежью, делился художественным опытом ...

При этом Мастер считал своим долгом открывать одесситам новые имена режиссеров, драматургов, актеров. Не страшась конкуренции, никому не завидуя, он все эти годы приглашал для постановок в театр известных режиссеров: Гедрюса Мацкявичуса, Алессио Бергамо (Италия), Влада Троицкого, КЛИМа, Дмитрия Богомазова, Юрия Одинокого, Никиту Гриншпуна, Татьяну Борисову, Андрея Бакирова...

Игорь Николаевич говорил:

– Самомнение, гордыня – плохая черта у режиссера. Еще хуже, если человек, облеченный властью, закрывает дорогу в театр тем, кто моложе, талантливей, интересней. Я считаю, что такому человеку в театре делать нечего. Если режиссер не позволяет приглашать талантливых коллег, театр развиваться не будет. Иногда, каюсь, всплывает какое-то чувство творческой ревности, что я бы так не смог сделать. Но я с этим в себе борюсь и, по-моему, не без успеха. Мы не боимся давать дорогу в театральный мир молодым.

По-отечески доброму и взыскательному худруку театра Игорю Равицкому и его замечательному директору Валентине Прокопенко удавалось на протяжении многих лет преданно и сообща служить театру, избегать «подводных камней», присущих театральным коллективам, сохраняя психологический климат и здоровую атмосферу в театре без склок и интриг.

В том, что в театре успешно работают сегодня три сцены: основная сцена и экспериментальные сценические площадки - творческая мастерская «Зритель на сцене» и «Сцена 38»,– их заслуга.

Равицкий, думая об обновлении труппы, пестовал молодых актеров, одновременно заботясь о репертуаре артистов, как он говорил, «красивого» возраста.

В Одессу Игорь Равицкий приехал не один. Его Галатея, его жена, его актриса – Народная артистка Украины Ольга Равицкая всегда была рядом. Они были счастливы в жизни и в профессии. Вместе воспитали двух сыновей – Романа и Антона, тоже талантливых творческих людей.

Игорь Николаевич никогда не подводил итоги, даже в юбилей. Чувствовал себя «пацаном», хотел хулиганить и в жизни, и на сцене, столько, сколько Бог даст.

Он искренне любил театр, любил зрителей, людей, жизнь. И ушел, не осуществив всех своих творческих планов ...

Но остались постановки Игоря Равицкого. И вечная память!...