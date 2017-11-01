Вандалы залили цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве

Утром на линию «102» поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, как заметил, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер, сообщает 112.ua

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Его причины до сих пор неизвестны.

В Нацполиции заявили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, газовая служба и кинологи.

«По результатам проверки будет дана правовая квалификация события», - заявили в полиции.

Напомним, в апреле этого года в Киеве украли бронзовые детали Вечного огня.

Ранее, в 29 марта 2011 г. участница «Братства» Анна Синькова была арестована за то, что 16 декабря 2010 года пыталась поджарить яичницу и сосиски на Вечном огне в Парке славы в Киеве. После этого она три месяца удерживалась в следственном изоляторе.

Прокуратура Печерского района вынесла обвинение по ст.297 ч.2 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»), которое наказывается сроком от 3 до 5 лет лишения свободы. В октябре 2012 г. Синьковой дали три года лишения свободы с отсрочкой на два года. 18 ноября 2014 г. Синькова была освобождена Святошинским райсудом Киева.