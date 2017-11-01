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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесские баскетболисты победили команду из Черкасс со счётом 82:79

Категория: Новости / Спорт

Одесские баскетболисты победили команду из Черкасс со счётом 82:79

Поединок между «БИПОЙ» и «Черкасскими обезьянами» превратился в настоящий спортивный триллер и завершился волевой победой одесситов в овертайме со счётом 82:79.

Старт домашней встречи против «Черкасских обезьян» подопечные Вадима Пудзырея откровенно провалили. Несколько потерь, а также крайне низкая реализация бросков вкупе с нелучшей игрой в обороне, позволили гостям быстро нарастить преимущество в счёте.

Всё же последнее слово в матче осталось за одесситами, которые блестяще провели последние секунды основного времени и благодаря Тищенко и Танксли перевели встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке игроки «БИПЫ» просто не могли подвести своих болельщиков и довели поединок до итоговой победы со счётом 82:79.

Волевая победа над «Черкасскими обезьянами» стала уже четвёртой к ряду для коллектива Вадима Пудзырея. На данный момент одесситы имеют 5 побед в 7 матчах регулярного чемпионата и занимают третью строчку турнирной таблицы.

Свой следующий матч в рамках баскетбольной Суперлиги «жёлто–синие» проведут дома 8 ноября против одного из лидеров первенства — «Днепра».



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