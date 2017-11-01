Одессит стал победителем международного скалолазного фестиваля в Греции

Многократный чемпион и призёр Кубков мира по скалолазанию из Одессы Евгений Кривошейцев победил в престижном международном фестивале Leonidio Climbing Fest.

Соревнование проводилось на скальных массивах вблизи посёлка Леонидио (Греция).

Как сообщили в пресс-службе альпклуба «Одесса», за три дня опытный одесский спортсмен преодолел более 80 маршрутов разных категорий сложности. Суммарная их длина составила 2714 метров. Этот уникальный результат и обеспечил Кривошейцеву победу в фестивале.

Добавим, что формат фестиваля предполагал набор длинных маршрутов независимо от категории сложности. Несмотря на такие правила, скалолаз добился высокого результата в том числе и на маршрутах 7-й и 8-й категорий сложности, не оставив шансов соперникам. Отметим также, что Леонидио — относительно новый скалолазный район в Греции, который в последние годы уверенно перетягивает на себя звание «Мекки скалолазания» в Средиземноморье. Расположен он в южной части Греции, на полуострове Пелопоннес (побережье Критского моря). Для одесситов этот район открыл Виталий Дубровин, который в 2016 году организовал экспедицию и проложил на основной стене новый украинский мультимаршрут Odessa.